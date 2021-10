Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. E un investigatore seguiva Mauro

Dall’Argentina: “Wanda-Icardi verso il divorzio”. Lei aveva assunto un investigatore per seguire MauroSecondo LAM l’attaccante del Psg sarebbe stato seguito da un investigatore privato ingaggiato dalla moglie. Questo sarebbe poi riuscito ad hackerare il suo cellulare per leggere la conversazione via Telegram con l’attrice China Suarez continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 18 Ottobre 2021.

