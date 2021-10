Inter, serve Fort San Siro: in un mese Juve, Napoli e il derby. Domenica tutto esaurito

Inter, serve Fort San Siro: in un mese Juve, Napoli e il derby. Domenica tutto esauritoQuattro delle prossime 5 sfide in campionato (c’è anche l’Udinese) saranno nello stadio in cui i nerazzurri hanno appena interrotto una striscia di 18 vittorie continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 21 Ottobre 2021.

Inter, serve Fort San Siro: in un mese Juve, Napoli e il derby. Domenica tutto esauritoQuattro delle prossime 5 sfide in campionato (c’è anche l’Udinese) saranno nello stadio in cui i nerazzurri hanno appena interrotto una striscia di 18 vittorie

