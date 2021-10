Maltempo, situazione a Crotone: il COC di Protezione Civile ha monitorato nel corso della notte la situazione sul territorio

Ha monitorato nel corso della notte la situazione sul territorio con tecnici, operai, uomini della Polizia Locale, squadre di volontari della protezione civile

La Redazione

Crotone,

lunedì 25 Ottobre 2021.

Non si sono registrate particolari criticità Nel corso della notte e della prima mattinata alcuni interventi per garantire la sicurezza della viabilità sono stati immediatamente effettuati in via Matteotti, via Scopelliti, via Regina Margherita Chiusa in via precauzionale via Volturno Chiusa la Fiera Campionaria di ottobre in località PassovecchioContinua costantemente il monitoraggio del territorio ed in particolare per quanto attiene fiumi, corsi d’acqua, canaloni la cui situazione, al momento, è sotto controlloSquadre di operai sono sul territorio per pronto intervento in caso di necessitàSi raccomanda a tutta la cittadinanza la massima prudenza, cautela e collaborazione nelle prossime ore.Limitare gli spostamenti, evitare la circolazione e la sosta presso alvei, fiumi, corsi d’acqua, sottopassi.Si invita a rispettare le norme di sicurezza ed in particolare i residenti presso abitazioni ubicate presso alvei, fiumi, corsi d’acqua sono invitati a non sostare nei piani bassi.Particolare attenzione e prudenza si chiede ai residenti nelle zone che sono state già oggetto di criticità dovute ad avverse condizioni meteo.Per segnalare eventuali emergenze 0962/921700

© RIPRODUZIONE RISERVATA