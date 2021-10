Le bacchettate di Allegri (anche a se stesso) e le 4 chiavi per ripartire

Le bacchettate di Allegri (anche a se stesso) e le 4 chiavi per ripartireVergogna, silenzio, umiltà e grinta: questa la ricetta che il tecnico indica la via per uscire dalla crisi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 31 Ottobre 2021.

Le bacchettate di Allegri (anche a se stesso) e le 4 chiavi per ripartireVergogna, silenzio, umiltà e grinta: questa la ricetta che il tecnico indica la via per uscire dalla crisi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA