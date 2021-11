Anna Maria Russo è la nuova presidente della Fidapa di Cirò Marina

Cambio al vertice della Fidapa di Cirò Marina. Anna Maria Russo subentra a Maria Cristina Sammarco

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 06 Novembre 2021.

Alla presenza dei rappresentanti delle più note associazioni solidaristiche e non della città, Kiwanis, Rotary e Lions Club, solo per citarne alcune, della presidente della Fidapa di Crotone, Teresa Gualtieri e di tantissime Fidapine, è avvenuta, nella serata di ieri, venerdì, presso un noto locale della città, il passaggio delle consegne. Come da prassi, ha aperto la cerimonia, la past presidente Maria Cristina Sammarco che nel ringraziare quanti intervenuti e soprattutto le sue collaboratrici e le socie, ha evidenziato quanto fatto e le difficoltà dettate dalla pandemia che ha determinato una costrizione e annullamento di varie iniziative, ma anche i se pur limitati successi e impegni portati a compimento. E’ stata quindi, Anna Maria Russo, neo presidente che ha spiegato il senso, il valore, la storia della Fidapa, presentando e sottolineando il ruolo femminile nella società attuale, in tutte le sue sfaccettature umane e di progresso sociale avvenuto sin dalla sua fondazione. Un’Associazione la Fidapa, nata nel 1929, allorquando, al ritorno della prof.ssa Maria Castellani dagli Stati Uniti d’America – dove si era recata per un ciclo di conferenze e per prendere parte al Congresso della Federazione Statunitense – i tre circoli nati a Roma, Milano e Napoli fondarono la Federazione Italiana e ne elessero Presidente Nazionale la stessa prof.ssa Maria Castellani. Ma fù alla fine del secondo conflitto mondiale che la Fidapa cominciò a crescere velocemente e, oggi, conta circa 11.000 socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW, International Federation of Business and Professional Women che è articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. “Emozionata e felice” ha esordito nel suo discorso d’insediamento, la neo presidente, che ha subito voluto presentare la sua nuova squadra che l’affiancherà durante il suo mandato biennale 2021/2023 e cioè: Vice Presidente, Daniela Greco; Tesoriere, Franca Paladino; Segretaria, Antonietta Castiglione; Past President, Maria Cristina Sammarco. Ha poi proseguito nel suo articolato intervento dicendo: “Questo mio nuovo impegno non è ne una fine ne inizio, ma sarà in continuità con quanto fatto e realizzato fino ad oggi. Il mio programma biennale mirerà a rafforzare e sostenere la formazione, con protocolli d’intesa con le scuole nel campo ambientale e dell’ecosistema; all’informazione, soprattutto contro la violenza di genere e la prevenzione oncologica e, infine sarà attivata un’iniziativa a ricordo, con un memorial, sul lavoro svolto da alcune figure professionali importanti di Cirò Marina. In conclusione ha detto, citando una famosa frase di Henry Ford: “mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme sarà sicuramente un successo”, conferma, come ha più volte sottolineato quanto sia importante e imprescindibile e necessario, lavorare in sinergia e spirito collaborativo con tutti i soggetti civili, istituzionali e del mondo del Terzo settore. Durante la serata è stato dato il benvenuto a una nuova socia, Ezia Romeo. La serata è stata allietata sale musiche suonate dal duo Liotti – Filosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA