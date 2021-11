Incidente sulla SS 107, scontro tra camion e auto: ferito grave trasportato in elisoccorso

Squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta sulla statale 107 al km 127 +700 alle 15.35 per lo scontro fra un autocarro Volvo e un’autovettura fiat punto.

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

giovedì 11 Novembre 2021.

Nell’ impatto è rimasto gravemente ferito il conducente dell autovettura il quale veniva trasportato in ospedale tramite elisoccorso atterrato sulla sede stradale. Il tratto di strada è rimasto chiuso su entrambe le direzioni fino alle 17.00.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

