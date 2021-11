È sempre Lucca-mania, l’Under 21 c’è: 2-0 in Irlanda, alla Svezia non riesce la fuga

La Redazione24

,

venerdì 12 Novembre 2021.

È sempre Lucca-mania, l’Under 21 c’è: 2-0 in Irlanda, alla Svezia non riesce la fugaDecide il centravanti del Pisa, abile a sfruttare un clamoroso errore della retroguardia irlandese e a servire Cancellieri, autore del raddoppio. Ora la Svezia (vincente per 4-0 sulla Bosnia) dista un solo punto nel Gruppo F, ma gli Azzurrini hanno una gara da recuperare

