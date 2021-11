Sacchi: “Italia, pressing e possesso palla per tenerli lontani”

Sacchi: “Italia, pressing e possesso palla per tenerli lontani”L’ex c.t. alla lavagna legge la gara con la Svizzera: “La Nazionale all’Europeo è andata in difficoltà in due occasioni: con la Spagna, per il palleggio, e con l’Austria, per il pressing feroce. Cioè, quando le hanno ‘fregato’ le idee” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

venerdì 12 Novembre 2021.

Sacchi: “Italia, pressing e possesso palla per tenerli lontani”L’ex c.t. alla lavagna legge la gara con la Svizzera: “La Nazionale all’Europeo è andata in difficoltà in due occasioni: con la Spagna, per il palleggio, e con l’Austria, per il pressing feroce. Cioè, quando le hanno ‘fregato’ le idee”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA