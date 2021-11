Venerdi 19 novembre, Sit-in davanti l’Ospedale di Cariati: la lotta continua!

Il 19 novembre 2020 iniziò l’occupazione del Vittorio Cosentino

La Redazione

Cariati,

giovedì 18 Novembre 2021.

Da quel momento la situazione sanitaria calabrese e quella del territorio di Cariati sono state al centro della cronaca, e l’ospedale, ingiustamente chiuso da 11 anni, è diventato il simbolo della negazione del diritto alla cura e DEL DIRITTO ALLA VITA.

Nonostante tutto, nonostante in un anno siano cambiati governi nazionali e regionali, nonostante siano cambiati i commissari, la condizione della sanità in Calabria e nella Sibaritide continua a peggiorare.

NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO DELL’OCCUPAZIONE i Comitati hanno deciso di indire un Sit-in proprio davanti all’ex Ospedale.

Il territorio ha bisogno di un presidio sanitario adatto ad una zona disagiata, com’è la nostra.Per questo ci ritroveremo il 19 NOVEMBRE alle ore 17:00 DAVANTI ALL’EX OSPEDALE DI CARIATI,

“Il posto giusto da cui ripartire” (cit. Gino Strada)

*Piano straordinario per la sanità pubblica in Calabria

* Riapertura degli Ospedali come quello di #Cariati

*Stop alla sanità privata accreditata, mantenuta con i soldi pubblici.

