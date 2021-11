Zverev batte Hurkacz. Per Sinner fine del sogno, ma stasera vuole l’impresa

Zverev batte Hurkacz. Per Sinner fine del sogno, ma stasera vuole l’impresaA Torino fatte le qualificazioni del gruppo Rosso: il tedesco raggiunge Medvedev che stasera affronta l’azzurro in un match che non ha più valore per la classifica, ma che Jannik vuol vincere a tutti i costi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

Zverev batte Hurkacz. Per Sinner fine del sogno, ma stasera vuole l’impresaA Torino fatte le qualificazioni del gruppo Rosso: il tedesco raggiunge Medvedev che stasera affronta l’azzurro in un match che non ha più valore per la classifica, ma che Jannik vuol vincere a tutti i costi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA