Il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo in ricordo dell’artista Pancrazio Promenzio

Con la morte di Pancrazio Promenzio va via un altro pezzo di storia artistica e culturale della nostra Calabria

La Redazione

Melissa,

mercoledì 24 Novembre 2021.

Il prof. Promezio ci ha lasciati, docente di storia dell’arte nella sua città Corigliano – Rossano, pittore, socialista. Un uomo che ha fatto della sua passione per l’arte un’occasione per ricordare anche momenti difficili della nostra terra. Melissa lo ricorda e lo ringrazia.

Nel 1980, grazie a lui, un suo dipinto ” Melissa ” fu inserito nell’annuario italiano degli artisti e fu esposto nelle mostre più importanti del nostro Paese. Occasione che fece conoscere ancora di più la triste pagina che interessò la nostra terra con i Martiri di Melissa.

Occasione unica per rinnovare discussioni e confronti tra gli artisti e non solo, compreso il compianto Ernesto Treccani, su uno degli eventi più tragici del dopo guerra italiano. Un grazie al maestro e prof. Promezio e un abbraccio alla sua famiglia. Sentite condoglianze da parte mia e dell’intera comunità

