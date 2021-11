Inter, a un Perisic così non si può rinunciare. Inzaghi: “Il club sa come la penso”

Inter, a un Perisic così non si può rinunciare. Inzaghi: “Il club sa come la penso”Ivan nuovamente migliore in campo, ma a differenza di Brozovic non sembrerebbe disposto ad allungare il contratto in scadenza a giugno. Cosa faranno Marotta e Ausilio? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 25 Novembre 2021.

