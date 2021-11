Cirò: gli alunni della primaria dell’Istituto Lilio con i Carabinieri, Forestali e Comune partecipano alla Giornata nazionale degli Alberi

Piantata una pianta di Leccio (Quercus ilex) nel giardino della scuola

LaRedazione

Cirò,

lunedì 29 Novembre 2021.

Le classi della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio insieme al comando dei carabinieri della stazione di Cirò, e al comando dell’unità Forestali insieme al comune di Cirò, hanno partecipato alla giornata Nazionale degli alberi, piantando nel loro giardino della scuola una pianta di Leccio (Quercus ilex). Assente il Sindaco per impegni istituzionali.. ma era presente la consigliera comunale Enza Cortese, delegata alla politiche giovanili e servizi sociali. È stato ribadito il grande impegno della scuola ad una tema così importante come la tutela dell’ambiente nella giornata degli alberi. Il sindaco Francesco Paletta ha voluto ringraziare i Carabinieri forestali della locale stazione per il lavoro straordinario a tutela delle nostre risorse ambientali. Alla presenza del Comandante della stazione carabinieri di Cirò, M.llo Belcunfine’ e del dirigente scolastico Giuseppe Dilillo. Un plauso speciale ai bambini ed alle maestre per aver colorato la giornata. Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per tutelare la natura e la ricchezza botanica italiane. Gli alberi sono indispensabili, infatti, per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. Un segnale importante questo, specie dopo i numerosi incendi che hanno devastato il territorio , e se il segnale parte dalla scuola, e dai più piccoli, sarà ancora più importante il suo effetto.

