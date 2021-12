Inzaghi: “Noi in emergenza ma non se n’è accorto nessuno. Vincere così dà autostima”

Inzaghi: “Noi in emergenza ma non se n’è accorto nessuno. Vincere così ci dà autostima”Dopo il netto successo dell’Olimpico, il tecnico esalta la prestazione dei suoi: “Ho la fortuna di avere grandissimi giocatori. Cerco sempre di coinvolgere tutti e di scegliere i migliori partita per partita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 04 Dicembre 2021.

