Calcio Settore giovanile: doppia vittoria in trasferta per U17 e U16 del Crotone

Under 17, Reggina-Crotone – Under 16: Salernitana-Crotone

Reggio Calabria e Salerno,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

Under 17, Reggina-Crotone 1-3

REGGINA: Filippelli; Maresca, Malara (33’st Salvi), Perrotta (32’pt Serra; 38’st Maietta), Romeo (35’st Mollica), Paura, Palumbo, Farcomeni, Cannistrà, Perri, Antoci (38’st Lofaro). All. Assumma

CROTONE: Gentile; Mauriello, Lupinacci, Polimeni, D’Aprile, D’Amora, Scandale, Caligiuri, Mautone (26’st Urso), Aprile, Elia (13’st Salvatore). All. Corrado

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Reti: 5’pt Mautone (C), 43’pt autorete Polimeni (R), 17’st Aprile (C), 47’st Caligiuri (C)

Ammoniti: Malara e Palumbo (R), Mautone (C)

Under 16: Salernitana-Crotone 2-3

SALERNITANA: Pappalardo; Barretta, Buonocore (17’st Saviello), Trombetta, Apetino, Perrotta, Sepe (17’st Acone), Coppola, Fisio (11’st Celli), Zerillo (2’st Mele), Basile (11’st La Faci). All. Della Calce

CROTONE: Martino; Demarco, Callipo (1’st Le Pera), Calabro (1’st Russo), Galardo, Milano, Marrone (1’st De Gennaro), Tosto, Ambrogio, Greco, Tropea. All. Piperis

Arbitro: Savino

Reti: 7’pt Basile (S), 19’pt Fisio (S), 7’st e 40’st Greco (C), 23’st Tosto (C)

Ammoniti: La Faci, Fisio, Apetino, Perrotta (S); Tosto (C)

