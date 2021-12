162 percettori reddito cittadinanza saranno impiegati in progetti utilità collettiva per la comunità di Crotone

Lo hanno comunicato questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta nella Casa della Cultura il sindaco Voce e l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

La Redazione

Crotone,

sabato 18 Dicembre 2021.

Presenti il dirigente del settore Francesco Marano e le funzionarie dei servizi sociali Alessandra Pupo e Clara Nino.

Come è stato illustrato nel corso della conferenza stampa i progetti proposti dall’amministrazione comunale rispondono alle linee guida del Ministero del Lavoro e sono finalizzati a rappresentare una occasione di inclusione e crescita professionale per i soggetti coinvolti oltre che un beneficio per l’intera collettività.

Numerosi i campi di applicazione da parte dell’ente.

Dalla gestione e manutenzione dei parchi e della villa comunale alla manutenzione del verde pubblico. I soggetti interessati saranno coinvolti anche per manutenzione di beni comunali, supporto agli uffici come, ad esempio, catalogazione di bene e documenti, attività bibliotecarie ed anche nell’attività di ricezione dell’utenza e supporto all’attività di front office. Supporto sarà prestato anche al settore pubblica istruzione, al settore politiche sociali e a settore sport e turismo.

L’amministrazione prima di varare il percorso, che parte ufficialmente lunedì 20 dicembre, ha disciplinato tutte le procedure relative che vanno dall’assicurazione dei soggetti coinvolti nel progetto all’acquisto di materiali e dotazioni (vestiari ed indumenti di protezione)

“I Progetti di Utilità Collettiva assumono una grande importanza soprattutto se utilizzati in modo coordinato e interconnesso tra loro. Ecco perché abbiamo definito, grazie al lavoro compiuto dall’ufficio servizi sociali, un percorso che comprenda varie competenze dell’ente ed allo stesso tempo valorizzi le professionalità impiegate. I PUC oltre a rappresentare un beneficio ed avere ricadute positive sull’intera collettività e anche uno strumento per dare la giusta dignità alle persone coinvolte che possono rendersi utili alla comunità cittadina” ha detto l’assessore Filly Pollinzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA