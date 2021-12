Cosa c’è dietro le parole di Raiola? Juve, il futuro di De Ligt

Cosa c’è dietro le parole di Raiola? Juve, il futuro di De LigtL’agente ha detto che il difensore “è pronto per un nuovo passo”: è il preludio di un addio? L’olandese non si comporta come uno in partenza, ma in Europa le big drizzano le antenne. E la Juve… continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Cosa c’è dietro le parole di Raiola? Juve, il futuro di De LigtL’agente ha detto che il difensore “è pronto per un nuovo passo”: è il preludio di un addio? L’olandese non si comporta come uno in partenza, ma in Europa le big drizzano le antenne. E la Juve…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA