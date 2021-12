Goggia inarrestabile: sempre più leader in Coppa e “prende” la Compagnoni

Sofia Goggia inarrestabile: sempre più leader in Coppa e “prende” la CompagnoniQuinta vittoria stagionale in Coppa del Mondo di sci per Sofia Goggia, che vince il super-G di Val d’Isere, davanti alla norvegese Mowinckel e all’altra italiana Elena Curtoni. Solo quinta l’americana Mikaela Shiffrin. Guarda le foto più belle della gara continua a leggere su […]

lunedì 20 Dicembre 2021.

