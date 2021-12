Graziano Rossi in ospedale: il papà di Valentino è ricoverato a Fano

Graziano Rossi in ospedale: il papà di Valentino è ricoverato a FanoGraziano Rossi è in osservazione al reparto di neurologia dell’Ospedale di Fano: condizioni non gravi, a quanto trapela, ma viene tenuto in osservazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Graziano Rossi in ospedale: il papà di Valentino è ricoverato a FanoGraziano Rossi è in osservazione al reparto di neurologia dell’Ospedale di Fano: condizioni non gravi, a quanto trapela, ma viene tenuto in osservazione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA