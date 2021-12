Kjaer: “Inter, grazie del messaggio. Ma quando torno non ti regalo niente…”

Kjaer: “Inter, grazie del messaggio. Ma quando torno non ti regalo niente…”Il danese ha finito anzitempo la stagione: “Lavoro 7-8 ore al giorno per rientrare più forte di prima. Ricorderò questo 2021 per Eriksen, la cerimonia del Pallone d’oro e il mio primo grave infortunio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Dicembre 2021.

