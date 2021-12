Martina Fidanza: “Il mio cuore arrivava a 245 battiti. Vi racconto la paura e l’operazione”

Martina Fidanza: “Il mio cuore arrivava a 245 battiti. Vi racconto la paura e l’operazione”La 22enne bergamasca si confida dopo l’intervento: “Le prime aritmie nel giugno 2020, ma quasi non me ne accorgevo: le abbiamo viste dai file dei miei allenamenti. Le paure in sala operatoria. Mi piacerebbe essere in ritiro il 12 gennaio con […]

