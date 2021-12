Lazio, Immobile positivo al Covid: è in isolamento, salta Venezia

Lazio, Immobile positivo: è in isolamento, salta VeneziaL’attaccante biancoceleste era già in quarantena da giorni, via libera per la trasferta del gruppo squadra continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 21 Dicembre 2021.

