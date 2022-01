Coronavirus. Aumento positivi a Cirò, situazione preoccupante: il sindaco Paletta attiva il COC

Nel nostro territorio scrive in una nota il Francesco Paletta- allo stato risultano 16 positivi ufficiali ma altrettanto risultati positivi ai test antigenici e pertanto invito alla massima prudenza nei comportamenti, oltre all’uso della mascherina sempre

LaRedazione

Cirò,

domenica 09 Gennaio 2022.

Perciò alla luce della situazione generale che si sta determinando non solo nel nostro territorio ma su tutta la Provincia di Crotone,-prosegue Paletta- in sinergia con tutti i Sindaci, convocati dal Presidente Ferrari, si è convenuto per opportunità e responsabilità, alla luce del mancato tracciamento in modo regolare dei positivi da parte dell’Asp di KR, di sospendere le attività didattiche ( con conseguente attivazione della DAD) delle scuole di ogni ordine e grado dal 10 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe successive. Inoltre prosegue È stato avviato un sistema di screening mediante drive trough nella prossima settimana, oltre all’avvio della vaccinazione per i bambini di fascia 5-11 anni che si stanno effettuando in alcuni plessi scolastici. Vi esorto alla responsabilità conclude Paletta- perché la situazione è in evoluzione negativa e soprattutto a nessuno venga in mente che non mandare i figli a scuola giustifichi altri comportamenti sbagliati per fare altro. Intanto il sindaco rassicura che – finalmente si stanno registrando i test antigenici positivi nel paese con le conferme dei tamponi molecolari, mi sento di avvisare la popolazione che saranno giorni duri per tutti che ci dovranno rendere più responsabili. Il periodo festivo purtroppo, come era prevedibile, ha incrementato i contatti e quindi i contagi che potrebbero subire un ulteriore incremento nei prossimi giorni. Aver ritardato l’apertura delle scuole, come ha fatto la Regione Calabria, al 10 gennaio è stato giusto ma all’apertura bisognerà stare molto attenti. Per questo si procederà a maggiori controlli sia sull’uso della mascherina sia riducendo gli ingressi agli uffici comunali e soprattutto per evitare assembramenti nelle occasioni è stato attivato il COC. Pertanto conclude prestiamo attenzione e continuiamo a vaccinarci perché allo stato attuale si è dimostrata l’unica strada seria che attenui gli effetti negativi di questo maledetto virus che si sta diffondendo velocemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA