Prima edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Letizia Chiarelli”

Da San Nicola dell’Alto ad oltreoceano e con il regolamento tradotto in molte lingue, il Concorso Internazionale di Poesia “LETIZIA CHIARELLI” ha accolto le voci dei poeti di vari paesi del mondo

La Redazione

San Nicola dell’Alto,

martedì 15 Febbraio 2022.

Con la poesia “Gli altri siamo noi” il giovane TERENCE RUSSO di Milano si è aggiudicato il primo Premio; il secondo premio è stato assegnato all’autrice MIMOZA NUSHI di Gijrokastra, nazionalità albanese; il terzo premio al giovane poeta FALLAO LO, di nazionalità senegalese.

La Giuria ha premiato gli alunni della Scuola Primaria di San Nicola dell’Alto con l’assegnazione di un Premio speciale per le loro bellissime poesie e i simpatici disegni. Ringraziamo, a tal proposito per la collaborazione, la docente Adele Russo e la signora Roberta Sorrentino che in qualità di genitore ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Il giorno 27 febbraio in diretta da Melbourne, Australia, il patrocinante del concorso, Eugenio Carmelo Perri su Radio Tele Parsec inviterà i vincitori alla Cerimonia di Premiazione.

Oltre a quelle dei vincitori, altre liriche molto belle saranno pubblicate sul libro “Fior di mimosa” a cura dello scrittore Juri Moretti.

Ringraziamo tutti i partecipanti e non possiamo dimenticarci di ringraziare Letizia Chiarelli per il messaggio che ci ha lasciato, ricordando le sue parole:

“La poesia è vita: una parola nella solitudine è come una goccia d’acqua nel deserto, è come un piccolo dono che viene offerto non dalle mani ma dal cuore”

(Letizia Chiarelli 14 febbraio 1935-21 luglio 2021)

