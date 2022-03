Papa Francesco apre il cammino del Sinodo: Incontro nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Torre Melissa

Giovedì 3 marzo, nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Torre Melissa, ha avuto luogo, un incontro promosso dal Parroco Don Pino Mauro e dal Gruppo Sinodale composto da Concetta Russo, Bruni Francesco, Maria Cristina Garrubba

Torre Melissa,

domenica 06 Marzo 2022.

Il Sinodo, dice Papà Francesco è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi.

Per l’occasione è stata inviata l’Associazione Voglia di Vincere “Sportello Amico Autismo” di Torre Melissa.

Erano presenti la Vice Presidente dell’Associazione Giusy Nistico’, la Socia Mariolina Marino e le signore

Rosa Bossio ,Anna Lisa Malena e Santina Musolino.

Un’occasione per confrontarsi su temi importanti, il sinodo della Chiesa italiana, per offrire spunti di riflessione in modo costruttivo e propositivo nelle realtà associative e parrocchiali, in modo che ognuno possa camminare sulla via del Vangelo.

