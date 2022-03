Roberta Morise sarà una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, in onda da lunedì 21 marzo

La conduttrice Rai sbarca per la prima volta su Canale 5

Honduras (America Centrale),

domenica 20 Marzo 2022.

Nuova avventura per Roberta Morise, dopo tanti anni in Rai, nel ruolo di conduttrice, la bella 36enne di Cirò Marina è pronta a sbarcare in Honduras nel cast dell’Isola dei Famosi 2022.

Il reality show andrà in onda lunedì 21 marzo su Canale 5 per essere poi in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata. Confermata la conduzione dell’Isola dei famosi Ilary Blasi, l’inviato in Honduras tornerà a essere Alvin, mentre gli opinionisti in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Roberta Morise ha ammesso che la sua famiglia non ha accettato subito la sua scelta di approdare all’Isola dei Famosi:

“Roberta tu sei matta”. Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda e determinata a portare a termine le mie decisioni. Alla fine si sono arresi e adesso sono sereni”.

Al contrario Roberta Morise ha ricevuto subito il sostegno del nuovo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini.

Questi sono i concorrenti dell’edizione 2022, per la prima volta divisi in due gruppi: le coppie e i singoli.

Le coppie

Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory)

I Cugini di Campagna (Silvano Michetti e Nick Luciani)

Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente)

I singoli

Roberta Morise

Antonio Zequila

Blind (Franco Rujan)

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic

Floriana Secondi

Ilona Staller (Cicciolina)

Estefania Bernal

Roger Balduino

Marco Melandri

