Grande successo la “Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo” al Centro Ippico di Cirò Marina

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, organizzata dall’Associazione “Voglia di Vincere -Sportello amico Autismo” di Melissa, in collaborazione con “Misericordie Cirò Marina ” e il “Centro Ippico A.S.D. Yeguada del cavaliere De Leo Vincenzo” di Cirò Marina, presso lo stesso Centro ippico, hanno promosso una significativa azione informativa e divulgativa, sul tema. “In Italia un bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, 4,4 volte più delle donne. Una questione che pesa su circa mezzo milione di famiglie , creando di fatto una sorta di isolamento intorno al problema e che spesso si trovano a far fronte alle difficoltà pratiche che il convivere con questa condizione comporta. Una denuncia che arriva dalle associazioni che si occupano del problema che oggi si celebra in tutto il mondo e che vedrà centinaia di monumenti, in Italia e nel mondo, illuminarsi di blu. Per le associazioni, però, non bastano le luci accese e i messaggi di solidarietà di fronte a problemi che oggi sono gli stessi di dieci anni fa, ma nascosti dalle notizie sulla pandemia e sulla guerra”. “Occorre impegnarsi e agire”. Questo lo scopo e l’intento degli organizzatori nella giornata presso il Centro Ippico, laddove il responsabile regionale e titolare dello stesso centro, Vincenzo De Leo, ha dato un segno tangibile e concreto di quanto si può e deve fare per affiancare le famiglie, le persone affette di autismo, le stesse istituzioni locali governative in questo difficile cammino di recupero e sostegno ai disabili e alle stesse famiglie. In apertura i saluti del Vice Sindaco e assessore alla sanità del comune di Cirò Marina, Pietro Mercuri, accompagnato per l’occasione dal consigliere agli affari generali, Maria Esposito che, nel portare i saluti del Sindaco Sergio Ferrari, assente per impegni istituzionali, ha ringraziato gli organizzatori e dato notizia che durante l’ultimo consiglio Comunale del 29 marzo scorso, è stato deliberato di nominare a garante dei diritti della disabilità, il dott. Gennaro Chiarello. Sono seguiti i saluti del Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, da sempre attento e sostenitore dell’importanza e della necessità di sostenere quanti si adoperano per sostenere le tante, forse troppe necessità che vengono dal mondo della disabilità, anch’esso accompagnato per l’occasione dal consigliere del Comune di Melissa, Pina Balestrieri. Fattiva e sempre pronta la presenza della Misericordia di Cirò Marina, presente con un nutrito numero di volontari e con il Governatore, Maria Abbruzzino, insieme ai volontari della protezione civile di Torre Melissa. A dettare i tempi della manifestazione, Giusy Nisticò, Vice Presidente dell’Associazione voglia di Vincere che ha introdotto il tema della manifestazione, ricordando che questa giornata Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea “richiama l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie.” Sabrina Strancia presidente associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo di Torre Melissa ha evidenziato “l’importanza dell’integrazione sociale di bambini autistici che giocano e fanno esperienze comuni con bambini normodotati per abituarsi alla relazione interpersonale e scoprire che la “diversità”, da ambo i punti di vista, è una delle possibili condizioni nella vita delle persone, perché ne arricchisce lo sviluppo, e contribuisce a superare i pregiudizi sulla disabilità. ”Il vice presidente delle Misericordie di Cirò Marina, il dott. Ettore Massari, introducendo l’analisi prettamente medico scientifica, ha parlato di quanto sia importante legarlo all’altrettanto aspetto della “consapevolezza”, spiegando e fornendo spiegazioni sull’evoluzione della malattia e sulle sue prospettive, confermando trattarsi di una vera e propria malattia che ha le caratteristiche della cronicità e della scarsissima tendenza alla guarigione definitiva perché, come ha detto, “gli autistici, sono ammalati che hanno bisogno di continuo sostegno da parte dei Medici, delle famiglie e di psicoterapeuti specializzati al massimo per ottenere il reintegro sociale evitando l’isolamento nel quale essi amano vivere.” Poche sono le strutture nel Crotonese, problema speso denunciato dal noto dott. Bagalà e oggi, fatto proprio dal vice presidente delle Misericordie di Cirò Marina, dott. Ettore Massari che ha ribadito “la necessità che le istituzioni governative locali, provinciali e regionali attivino un piano che permetta la creazione di una rete di strutture che possano curare gli Autistici di tutta la regione con la stessa intensità e professionalità, come in altre regioni Italiane.” Significativi e utili a comprendere il senso della manifestazione, anche gli interventi di Ercole Caligiuri, vice presidente della Cooperativa Macaone di Strongoli, che ha sottolineato l’importanza dell’assistenza domiciliare fondamentale per tutti le persone con lo spettro dell’autismo e delle persone con disabilità. Un intervento subito seguito dal saluto della presidente della Fidapa, Anna Russo, che ha sottolineato quanto importante sia attenzionare e sostenere ogni sforzo verso il mondo dei disabili e degli autistici nella fattispecie e quanto importante sia l’ippoterapia come strumento pedagogicamente e sportivamente utile ad aiutare i disabili sia nel campo autistico, fisico e intellettivo. Intervento che ha chiamato in causa il già direttore provinciale del movimento Special Olympics di Crotone, la Dirigente Lucia Sacco, che da più di trent’anni ha rivolto la sua attenzione al mondo della disabilità, ricoprendo il ruolo di responsabile nazionale dei volontari SOI, occupandosi di disabilità intellettiva e non, diffondendo la necessità di favorire l’attività sportiva in sinergia con i normodotati per una piena e stimolante azione di inclusione sociale. Infine, la scena è stata tutta, a giusta ragione, rivolta all’entrata in scena del responsabile regionale della Federazione sport equestri, il cavaliere Vincenzo De Leo, un giovane appassionato che ha saputo creare dalla sua passione per i cavalli, una struttura che sicuramente porterà benefici per il territorio e il comprensorio e che ha da poco anche conseguito il brevetto di primo livello come istruttore di ippoterapia del movimento Special Olimpics, che si occupa, come abbiamo già detto, di sport equestre al fianco del mondo della disabilità, con tutti i benefici che il cavallo può generare su certe disabilità in modo da sviluppare un rapporto di fiducia, imparando a controllare maggiormente le emozioni. Durante la manifestazione ad allietare la manifestazione gli intermezzi delle giovani Giusy Ianni e Desiree’ Frangone, accompagnate dall’animazione musicale a cura del professore Eugenio Iocca. Segnaliamo in occasione delle manifestazioni a favore della consapevolezza e dell’autismo la decima edizione della Run for Autism promossa dal Progetto Filippide, domani 3 aprile, che porterà sulle strade del centro di Roma oltre 400 ragazzi autistici da tutta Italia, per testimoniare il ruolo dello sport nell’inclusione sociale.