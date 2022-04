Crotone, incontro in comune con associazioni dei commercianti ed ambulanti

Si è tenuto l’altro ieri sera, nella Casa Comunale, un incontro al quale con gli assessori alle Attività Produttive Natale Filiberto e al Bilancio Antonio Scandale hanno partecipato dirigenti dei settori comunali, i funzionari della Dogre srl (società incaricata della riscossione dei tributi per conto dell’Ente), i rappresentanti di Confcommercio Crotone e di ANA Ugl Crotone.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di fattiva collaborazione, si sono valutati i principali problemi che riguardano le categorie dei commercianti e degli ambulanti.

Il tavolo, che sarà oggetto di ulteriore implementazione, ha condiviso la necessità di ripristinare, dopo tanto tempo, il principio del rispetto delle regole.

Il Comune di Crotone ha rappresentato la necessità che, entro il corrente anno, sia garantita la regolarizzazione delle procedure concessorie con risoluzione della problematica circa la regolarità dei canoni e dei tributi dovuti.

In tale contesto la Dogre ha assicurato il proprio impegno e disponibilità a favorire, nel rispetto delle regole attuative, il recupero delle posizioni debitorie pregresse sin da consentire il rispetto del limite invalicabile della regolarità tributaria.

Le associazioni di categoria, condividendo l’impostazione data, hanno dato la massima disponibilità ad informare i propri associati circa la necessità di garantire diritti previo il rispetto dei propri doveri.

Le parti, ognuno per quanto di propria competenza, ritengono avviare opportune campagne informative per l’avvio di un percorso di trasparenza utile a ripristinare le opportunità economiche ai commercianti crotonesi per superare questa ulteriore difficile fase sociale che attanaglia il territorio.