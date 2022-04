L’FC Crotone, vince il Torneo Under 13 in Sicilia: capocannoniere con 9 reti il cirotano Antonio De Dio

FC Crotone, vince il torneo Under 13 in Sicilia. In un torneo organizzato nei giorni precedenti la Santa Pasqua, dal 14 al 17 aprile, ci sono voluti i rigori per decretare la vittoria. Dopo un avvio che li ha visti superare tutti gli incontri, con un solo pareggio, giunti in finale contro la forte squadra del Palermo 2009, i giovanissimi dell’FC Crotone hanno vinto ai rigori, con una affermazione voluta e per’altro meritata. Capocannoniere della squadra con 9 reti il nostro cirotano Antonio De Dio, futura promessa. Grande la soddisfazione e l’esultanza dei ragazzi guidati da mister Giancotti che in questo torneo Sicily 2022, uno dei più belli del sud Italia con tantissime società professionistiche, è stato disputato su diversi campi di gioco: Capo D’Orlando, Brolo, Capri Leone, Patti, Galati Mamertino, permettendo così ai giovanissimi calciatori di visitare una parte delle bellezze siciliane. Un gruppo di giovani che sicuramente potranno rifornire un domani il settore under 16 e 18 del Crotone.