Festa della Vendemmia il 5 e 7 ottobre a Melissa

Pigiatura e pressatura, vecchie usanze e tradizioni, apertura musei.

La Redazione

Melissa,

venerdì 23 Settembre 2022.

Il Comune di Melissa in collaborazione con Auser Melissa organizza per il 5 e 7 Ottobre 2022 due giornate indirizzate alle scuole della nostro provincia per far rivivere il fascino della vendemmia nel Borgo con visita ai musei nel centro storico.

