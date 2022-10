La legalità è l’unica strada da perseguire e lo hanno voluto dimostrare a modo loro. Incitati e incoraggiati dal dirigente scolastico Girolamo Arcuri, guidati dall’insegnante Giuseppina Conci gli studenti della classi V A, V C (indirizzo conduzione del mezzo navale) e III E (indirizzo conduzione del mezzo del mezzo aereo) hanno realizzato il video che ha aperto la giornata che coincideva con quello che sarebbe stato, ma che i genitori vogliono che sia lo stesso, il ventiquattresimo compleanno di Dodò Gabriele vittima innocente di mafia. Un bambino strappato alla vita troppo presto, diventato simbolo della Crotone che rifiuta certe logiche e guarda alla legalità come una via da percorrere. Il video proiettato contiene un monologo, che vuole essere un messaggio di speranza rivolto a chi è assuefatto dall’indifferenza e dal silenzio. Gli studenti si sono prodigati nei giorni antecedenti alla manifestazione nella realizzazione del loro lavoro perché vogliosi di dare un contributo fattivo e il punto di vista della bella generazione dei giovani crotonesi. Il lavoro realizzato è stato apprezzato da tutti, anche dalle istituzioni presenti e dai familiari della vittime innocenti di mafia provenienti da tutta la Calabria. Alla fine della manifestazione, partecipata attivamente da centinaia di ragazze e ragazzi, i genitori di Dodò Gabriele hanno voluto consegnare una targa agli studenti dell’istituto Ciliberto come segno di riconoscenza, non solo per il lavoro svolto, ma per la testimonianza che gli stessi portano tutti i giorni nella loro quotidianità. Non esiste infatti veicolo migliore per arrivare ai giovani se non i giovani stessi e in questo caso gli studenti del Ciliberto sono i più indicati e non solo per l’indirizzo di studi frequentato.







