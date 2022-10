Acquisisci i 24 crediti formativi, iscriviti entro il 27 ottobre 2022

Acquisisci i 24 crediti formativi in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche entro il 31 ottobre 2022: potrai partecipare ai concorsi ed essere inserito nelle graduatorie. Affrettati, prima che la nuova normativa entri in vigore!

Iscriviti subito per poter conseguire i 4 esami nei tempi indicati.

Ottieni i 24 CFU e diventa insegnante con il Diploma o con la Laurea

Riconosciuto dal MIUR

Lezioni e materiale online 24 ore su 24

Esame online

Valutazione gratuita della carriera universitaria

Descrizione percorso

L’offerta formativa ecampus prevede l’acquisizione dei 24 cfu tramite un percorso formativo articolato in 4 insegnamenti:

pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

psicologia

antropologia

metodologie e tecnologie didattiche

Con il Diploma

Con il Diploma di maturità (5 anni) + i 24 CFU, puoi diventare un Insegnante Tecnico Pratico (ITP), ed essere inserito nelle apposite graduatorie e avere così la possibilità di essere chiamato a svolgere le supplenze. Puoi partecipare ai Concorsi Docenti e all’Aggiornamento delle Graduatorie.







ADVERTISEMENT

Con la Laurea

I 24 CFU per l’insegnamento, sono Crediti Formativi obbligatori per poter diventare docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Puoi diventare insegnante e partecipare ai Concorsi Docenti (concorso ordinario per Laureati non abilitati), il Concorso TFA Sostegno e l’Aggiornamento delle Graduatorie.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. 0962 371572

WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it

www.centro-formazione.it