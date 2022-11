Share on Twitter

Ha coordinato i lavori, il Vice presidente nazionale Cav. Francesco Avena alla presenza del Referente Regionale per la Calabria Cav. Dr. Gaetano Paduano.

Sono stati eletti come presidente della Sezione la cav.Filomena Mustacchio, e come componenti i cav.ri Andrea Cozza, Spatola, Biscieglia.

L'associazione presente in tutta Italia con delegazioni anche all'estero, riunisce gli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.







Come noto, l’OMRI venne istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178 e reso operativo nel 1952, con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte pe finalità sociali, filantropiche ed umanitarie, oltre che per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

L’Associazione nazionale ispirata dai valori fondativi dell’Ordine repubblicano si propone di favorire l’incontro e la conoscenza fra persone accomunate dagli stessi valori morali e stabilire rapporti di fratellanza, al fine di dare concretezza agli ideali e ai principi cui gli stessi si ispirano. Inoltre, intende offrire attraverso l’impegno in favore della comunità una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Italiana”.

Filomena Mustacchio è iscritta all’Ordine degli architetti dal 1982, è stata insignita dell’Ordine al Merito della Repubblica con il grado di Cavaliere nel 1993 dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; è stata Consigliera di Parità per la Provincia di Crotone dal 2002 al 2010; è stata Responsabile Regionale del CNEAI x la formazione Architetti (1993) ; Presidente Regionale per la Calabria MCL Movimento Cristiano dei Lavoratori ; direttrice e cofondatrice dell’Università della Terza Età di Crotone e del Comprensorio Corsi UniTre dal 1986 al 2016. Nel 2015 è stata nominata Questore del Senato Accademico per l’ Italia Meridionale dall’ Accademia Tiberina già Pontificia e fondata da G.Belli nel 1813.

Premio Siberene 2000, Premio Mimosa d’Argento nel 2001, insignita del Premio Capo Suvero nel 2016.

Ha collaborazione nella stesura delle pubblicazioni nell’ottica di genere quali : Donne e Lavoro nella Provincia di Crotone(2004), Giovani e mercato del lavoro in Provincia di Crotone (2004), Donna Impresa femminile e Mercato del Lavoro (2008).

Nel 2008 la Mustacchio ha donato di fondo librario denominato “Spazio Rosa c/o la Biblioteca Comunale di Crotone Intervento su Partenariato e Cooperazione Internazionale c/o nella

Il motto dell’ANCRI è rappresentato dal brocardo latino Parati sumus iterare ed intende riproporre “l’ardire dei sentimenti più nobili di ogni insignito, l’etica e l’essenza della vita di soggetti liberi e responsabili, di uomini semplici che hanno saputo con sentita abnegazione tradurre la loro missione in atti concreti di solidale altruismo.