Con entusiasmo il sindaco Mario Sculco ha annunciato l’inaugurazione e la benedizione del nuovo scuolabus costato circa 60 mila euro. “E’ stato forse negli ultimi trent’anni il miglior acquisto con le casse comunali,- ha detto il vice sindaco Fortunato Strumbo- scuolabus che prenderà servizio da qui a breve, il tempo di organizzare il piano di lavoro per gli attuali sei autisti a disposizione, in attesa del concorso non ancora terminato. Quindi dalla prossima settimana- prosegue Strumbo- sarà attivato il secondo servizio scuolabus a disposizione della scuola e dei bambini “. Il servizio del secondo Scuolabus aveva subito un ritardo all’inizio dell’anno scolastico, in quanto il mezzo- aveva dichiarato Sculco- lo avevamo trovato in condizioni di totale pericolosità per il trasporto in sicurezza dei bambini, ed è per questo che abbiamo optato per comprarlo nuovo per la loro sicurezza. Oggi finalmente dopo un lungo iter burocratico siamo riusciti -ha detto il primo cittadino di avere a disposizione del comune e della scuola un nuovo pulmino. Ringrazio pertanto tutti, studenti, genitori e docenti, conclude il sindaco- di avere avuto fiducia nell’impegno continuo e proficuo del sindaco e dell’amministrazione tutta verso le problematiche della scuola: l’Istituto Omnicomprensivo che è per noi e per la Comunità tutta, linfa vitale, fonte di cultura e formazione delle menti che rappresentano il futuro di Cirò, per questo noi ci saremo sempre a risolvere i problemi. Contenti genitori e bambini che potranno usufruire di un nuovo mezzo.







