Nella giornata di ieri durante lo svolgimento del Derby Catanzaro- Crotone, il solito cliché messo in atto da sedicenti tifosi è andato in scena. A farne le spese un collega, nonché vice segretario del SAP di Crotone. Colpito alla testa con un corpo contundente da un tifoso crotonese è stato portato dal personale del 118 in ospedale, dove gli hanno applicato alcuni punti di sutura.

Il collega si trovava sul posto per il servizio di ordine pubblico, ed è mentre si apprestava a svolgere tale funzione, nell’atto di ripristinare l’ordine e la calma, l’esagitato tifoso ha ritenuto opportuno colpirlo alla testa con un corpo contundente.

Questa è l’ennesima riprova che c’è una crescente avversione nei confronti di coloro che indossano una divisa. La narrativa deve cambiare, perché il nostro atteggiamento nei confronti della professione che abbiamo abbracciato non muta e la dedizione e la professionalità con cui ci dedichiamo al nostro lavoro, nonostante le difficoltà riscontrate ogni giorno, rimangono salde.

Consci del fatto che questi sono elementi da mettere in conto nella nostra professione, non possiamo comunque accettare queste continue aggressioni, che ci impediscono di operare serenamente. Rimaniamo fiduciosi nell’operato della magistratura ed esprimiamo assoluta e sentita vicinanza al collega augurandogli pronta guarigione.







ADVERTISEMENT