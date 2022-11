Il Kiwanis Club di Cirò Marina, fresco della nomina del dott. Nicodemo Mingrone alla guida del sodalizio, si appresta ancora una volta a rivolgere la sua attenzione al mondo dei bambini. Infatti è stata programmata nella giornata del prossimo 11 novembre, alle ore 10,30, nell’aiuola davanti davanti il lido Malibù, una significativa giornata che avrà il carattere nazionale, “One Day, One Tree, One Coin” che tradotto significa, “un giorno, un albero, una moneta”. Un’iniziatva tesa a sensibilizzare ed educare anche i bambini all’importanza della attenzione per l’ambiente. Per l’occasione sarà piantato un albero di ulivo come segno di pace e, come l’albero ha bisogno di cure, così i bambini per poter crescere sani hanno bisogno della cura dell’adulto, attraverso un’educazione sociale, civile e ambientale.







