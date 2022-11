Share on Twitter

L’uomo deve scontare la pena di 9 anni di reclusione, inflittagli con la condanna di primo grado, poi confermata in appello, emessa a seguito dell’ OPERAZIONE SOMMELIER, effettuata dalla locale Squadra Mobile il 22 maggio 2018 che, con l’esecuzione di 22 misure cautelari, aveva smantellato un’organizzazione criminale, operante nel capoluogo, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina. Nel corso delle indagini, era stato documentato, tra l’altro, come, in diverse occasioni, anche la figlia tredicenne di uno degli arrestati venisse impiegata nella preparazione e nella cessione della droga.

Ulteriori pene sono state inflitte al predetto con altre sentenze di condanna, per violazione della legge sulle armi, minacce, favoreggiamento personale, fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, maltrattamenti nei confronti di familiari, ed altro, per cui la pena complessiva da scontare è stata determinata in 15 anni di reclusione.

Pertanto, l’uomo è stato prontamente rintracciato e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Crotone, per l’espiazione della pena.