L’Associazione culturale di Cirò “Le Quattro Porte” organizza per il prossimo 9 e 10 Dicembre 2022 in una location d’eccezione, Castello di Santa Severina, la I Edizione di “Incontri Divini in tour”. Un luogo suggestivo, immerso in un contesto di rara bellezza, per iniziare un percorso affascinante che unisce il vino, al cibo, alla storia, all’arte, impreziosito come sempre da performance di ogni genere. Un grande evento dove il Vino, con la sua storia e il suo messaggio di condivisione, è l’ambasciatore ideale per esprimere i tradizionali valori del nostro territorio. La magia dell’evento invaderà le stanze dell’intera fortezza, oltre 20 cantine calabresi saranno presenti per offrire il meglio della loro cultura enologica accompagnati da varie postazioni della tipica cucina locale. Partecipare a “Incontri DiVini in tour” è molto semplice, basta acquistare il ticket in prevendita anche online che darà la possibilità di ritirare nel punto dall’accoglienza il calice con porta calice a tracolla e di degustare sei vini a scelta tra le cantine presenti. Saranno due serate degne di essere vissute da tutti gli amanti del vino, del nuovo cibo, della bell’arte e della splendida musica.