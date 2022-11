ADVERTISEMENT

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale, promossa dal Sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, che per l’occasione ha coinvolto gli alunni uscenti del Liceo Lilio di Cirò e dell’Istituto Gangale di Cirò Marina, accompagnati per l’occasione rispettivamente dalle dirigenti, Graziella Spinali e Serafina Rita Anania. Una giornata che è servita al termine della manifestazione, per effettuare il giuramento dei nuovi agenti di Polizia locale di Cirò Marina. La mattinata, dopo i saluti istituzionali dello stesso Sindaco, Sergio Ferrari e delle autorità intervenute, S.E. il Prefetto, Carolina Maria Ippolito, del Questore Marco Giambra, del Vice Questore Dirigente della Polizia Stradale di Crotone, Pasquale Ciocca, del Comandante d Provinciale dei Carabinieri, Raffaele Giovinazzo, del Comando della Teneza di Finnaza di Cirò Marina e della Capitaneria di Porto, delle stesse Dirigenti, Serafina Rita Anania e Graziella Spinali, l’attenzione dei presenti è stata “catturata” da Leonardo Indiveri, creatore di uno stile comunicativo in materia di sicurezza stradale “Katedromos”, definito il “catechismo della sicurezza stradale” che ha offerto in termini di incisività comunicativa un’esplosione continua di passaggi che hanno toccato la mente e il cuore dei giovani e non solo. Una performance di Indiveri, che sapientemente accompagnato da adeguati supporti filmati, adeguate slide, immagini, suoni e la sua voce narrante a fare da sottofondo, ha prodotto, tra i presenti tutti, un crescendo di emozioni e riflessioni che, alternate a spiegazioni scientifiche, crediamo siano andati al di là dell’educazione stradale, sono stati un’educazione alla vita, al rispetto di se stessi e degli altri. Gli argomenti affrontati sono stati, l’uso del casco, l’importanza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, gli effetti della velocità, l’alcool e droghe ed effetti sulla guida dei veicoli, vizi e virtù degli automobilisti italiani, le differenze fra la guida degli uomini e delle donne. Durante l’intera durata del progetto-spettacolo sono stati effettuati diverse interazioni con il pubblico presente,che, per il forte impatto emotivo, sicuramente potrà incidere profondamente sull’animo dei giovani, i quali, sentiti al termine, qualcuno pensava “fosse uno dei soliti incontri che servono per perdere due ore di scuola in aula”, ma che al termine si sono ricreduti, dichiarando di avere provato emozioni fortissime, il che ci fa affermare che Leonardo Indiveri non ha fatto una lezione, non ha fatto uno spettacolo, ma ha creato una relazione che aiuterà a crescere cittadini informati e responsabili. Esposizione del Prf. Indiveri, creatore di Katedromos, che in apertura era stata introdotta dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari che ha parlato di un’iniziativa che doveva servire “per sensibilizzare, formare ed educare i giovani ad una corretta educazione stradale”, parole confermate negli interventi dalle autorità civili e militari presenti. Ma è servita anche, come dicevamo per presentare i vincitori dell’ultimo concorso indetto per l’assunzione di 6 Vigili urbani che andranno finalmente a rinforzare l’organico della Polizia Locale, “dopo 36 anni” come ha rimarcato con una punta di giustificato orgoglio il Sindaco, Sergio Ferrari, ricordando che il rafforzamento dell’organico era uno dei punti focali del suo programma elettorale. Sono così saliti sul palco del teatro, anch’essi emozionati i sei nuovi agenti di Polizia locale: Guido Trifirò, Natalino Martino, Antonio Bruno, Francesco Anania, Giuseppe Pugliese e l’unica rappresentante femminile, Pizino Morena. Ritornando al progetto sulla sicurezza stradale, presentato da Fabio Pisciunieri ad avvio dei lavori, il Presidente della Provincia, ci ha dichiarato che lo stesso sarà presentato e portato su tutto il territorio provinciale.