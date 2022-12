Sono stati portati a termine due service di alto spessore sociale: LA COLLETTA ALIMENTARE 2022 e Lo SCREENING del DIABETE con questionario di autovalutazione e stand informativo.

Il primo service, ossia la COLLETTA ALIMENTARE 2022, il cui presidente è stato il dott. Giovanni Mauro, è stato realizzato con la collaborazione dei soci Lions Mario Patanisi, Gianni Gentile, Rocco Sotira, Antonio Vitetti e ovviamente dalla presidente Zungri, presso ben otto supermercati, tra Cirò Marina e Torre Melissa, quali la CRAI-EXTRA, le CONAD, l’MD e il DOK, all’interno dei quali sono stati posizionati carrelli per le donazioni. Ad essi ed alla generosa clientela va un forte e caloroso ringraziamento per l’accoglienza e la generosità. Generosità che è stata condivisa non solo tra gli adulti delle due cittadine coinvolte, ma anche tra i bambini che con gioia hanno arricchito la Colletta con esempi bellissimi. Un grande grazie, dunque alla popolazione di Cirò Marina e di Torre Melissa, che malgrado il periodo difficile per tutti, hanno donato con grande cuore a chi ha di meno. La Colletta sarà devoluta a chi soffre, tra i quali, in questo momento, i bambini dell’Ucraina, senza tralasciare i meno abbienti della nostra Comunità.

Il successivo service, lo SCREENING del DIABETE, coordinato dal dott. Rocco Sotira è stato realizzato su due territori, Cirò Marina al mattino, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e Cirò nel pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,30, grazie alla presenza del Camper della salute, messo a disposizione dal Distretto Lions 108ya.







Le attività di Screening sono molto importanti per aiutare la comunità a comprendere il rischio del diabete e ad adottare misure di prevenzione attraverso l’opera di sensibilizzazione. Nell’arco di una sola giornata sono state realizzate circa 180 visite, grazie alla fattiva collaborazione dei medici coinvolti, tra i quali il diabetologo, dott. Gaetano Mazziotti, e i soci Lions dott. Antonio Aloisio e dott. Salvatore Senatore, e lo stesso dott. Sotira, coadiuvati dall’opera insostituibile del segretario del club, Mario Patanisi, adoperatosi, con il socio Gianni Gentile come responsabile ed autista del Camper, e grazie al supporto dei soci Lions Antonio Vitetti, e Orsola Siciliani. Gli Screening sanitari sono sempre stati e continueranno ad essere una priorità dei Lions, perché attraverso questi eventi offrono supporto a tutti quei cittadini che spesso incontrano difficoltà ad effettuare visite specialistiche nei centri preposti. Prossimamente sono previsti Screening cardiologici e della vista, tra Cirò e Cirò Marina. We Serve.