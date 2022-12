Finanziamenti, in primo luogo quelli stanziati per il dissesto idrogeologico e dalle alluvioni annualità 2018 e dopo quelle del 2020, i danni delle predette annualità hanno colpito duramente tutto il territorio provinciale, in particolare il cirotano sia sulle strade provinciali che quelle comunali. Inoltre- prosegue – c’è da evidenziare, da parte della precedente amministrazione comunale guidata dal sottoscritto del lavoro intenso e collaborativo fatto sia con la Regione Calabria, in particolare con il Dipartimento della Protezione Civile sia con la Provincia di Crotone (dapprima con il Presidente f.f. Saporito e successivamente con il Presidente Sergio Ferrari e l’Ufficio Tecnico provinciale ai quali rivolgiamo i nostri grati ringraziamenti ), affinché le arterie SP 7 e SP 10 venissero inserite nel piano nazionale di interventi prioritari per le loro condizioni precarie. Nel corso delle interlocuzioni e degli incontri avuti nell’anno 2021- precisa ancora Paletta- c’è stata la volontà condivisa di redigere le schede necessarie affinché poi si proseguisse nell’iter di ottenimento del finanziamento che ha avuto altresì n. 2 fasi di sopralluogo da parte dei tecnici (ultimo nei primi mesi del 2022) supportati e coadiuvati dagli amministratori locali. Nel frattempo si è lavorati di concerto con la Provincia di Crotone negli ultimi tempi per utilizzare i fondi del Ministero dell’Interno (così come per tutte le strade provinciali) ed inserite nel piano triennale delle OOPP, per la pavimentazione e la sistemazione di pontini e guardrail delle arterie principali che portano a Cirò (cioè la SP 7 da Cirò marina a Cirò e la SP 4 dal bivio 191 passando per la Cappella fino a Via San Leonardodell’abitato di Cirò) per la somma totale di €. 280.000,00 la cui gara di appalto alla Stazione appaltante è stata fatta a Giugno di quest’anno in attesa dell’assegnazione dei lavori. Le schede tecniche, relativamente ai finanziamenti oggi ottenuti (con lo studio di fattibilità) già inoltrate, avevano già passato il vaglio dei tecnici della Protezione civile ed i risultati erano stati già cristallizzati nel Maggio 2022 e si aspettavano l’ assegnazione della somma e i relativi decreti. Orbene il 15 novembre 2022 veniva emesso decreto n. 19/767 da parte del Commissario delegato per la Regione Calabria, come da Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 767 del 09.04.2021, per la somma di €. 15.160.000,00 per la sistemazione e messa in sicurezza di n. 25 interventi su tutto il territorio provinciale compresi quelli della SP 10 ( €. 2.000.000) e quelli della SP 7 ( zona Coppa- Mordace) per €. 1.000.000 e quindi per un totale di €. 3.000.000 che una volta firmate le convenzioni da parte della Provincia si darà luogo alla fase della progettazione e poi dell’affidamento dell’appalto. E’ indiscutibile allo stato dei fatti riportati – conclude l’ex sindaco Francesco Paletta- il grande lavoro costruito negli anni e la particolare attenzione rivolta , anche, alla viabilità provinciale del territorio che in molti tratti e per troppi anni è rimasta intransitabile e pericolosa per la stessa incolumità fisica , per non parlare del beneficio diretto, che seguirà agli agricoltori, che più degli altri ne hanno subito gli effetti.







