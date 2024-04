Share on Twitter

Share on Facebook

Si terrà sabato 20 aprile alle ore 18 il convegno : ”Le facce della Violenza, riflessioni sulla legalità”, il ruolo della società civile , della scuola, della famiglia e delle amministrazioni, presso il centro servizi Filottete in zona Cappella a Cirò. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Crotone, la cui partecipazione attribuisce n.2 crediti formativi. A moderare il convegno l’avvocato Nicodemo Gentile iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Perugia, è penalista ed esperto in Diritto dell’Immigrazione. Porterà i saluti il sindaco Mario Sculco, interverranno al dibattito Gen. Luciano Garofalo, il giornalista Carmelo Abbate, Vincenzo Chindamo, la criminologa Gabriella Marano, il presidente della Provincia nonché sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari. Un evento importante sulle facce della violenza, una riflessione sulla legalità promossa dal primo cittadino ed accolta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Crotone. La legalità, la lotta alla violenza, la trasparenza sono tutti semi che una società sana dovrebbe seminare nel proprio territorio, ed essere garante della loro crescita in tutti i settori.