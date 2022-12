L’annuncio è avvenuto nella conferenza stampa della mattinata di ieri, convocata dal Sindaco Sergio Ferrari per annunciare l’imminente avvio dei lavori della costruzione del nuovo plesso Butera, ma anche per illustrare quanto a lavori della costruzione del nuovo plesso Butera,reve già avviato dal punto di vista dell’ iter progettuale e già finanziato che attiene alle strutture scolastiche della città, che necessitavano di adeguamenti sismici, energetici, ambientali. Gli interventi riguarderanno, Butera a parte per la quale i lavori saranno già avviati nei primi giorni del prossimo gennaio 2023 e si prevede che si concluderanno entro il 2024, l’Istituto comprensivo Casopero, con la Scuola dell’ Infanzia Capo Trionto e la Scuola Media Casopero che hanno ottenuto un finanziamento di € 3.477.876,41 per l’adeguamento sismico; la Scuola Scuola Elementare Karol Wojtyla e Scuola dell’Infanzia Don Vitetti, che inizialmente destinatarie di un finanziamento di 950 mila euro per adeguamento sismico, successivamente ha ottenuto dalla Regione Calabria il nulla osta per demolizione e ricostruzione, con un ulteriore finanziamentodi € 500 mila dal GSE, primo finanziamento di questo genere ottenuto dal Comune di Cirò Marina e che proprio nella giornata di oggi, riferisce ancora il Sindaco Sergio Ferrari, proprio oggi scade la gara per l’aggiudicazione dei lavori ai quaali si aggiungono altri finanziamenti per il plesso Wojtyla e la scuola dell’infanzia Don Vitetti. Ancora, prosegue il Sindaco nella sua ampia relazione, da questa ampia programmazione è stato interessato anche l’Istituto Comprensivo Filottete che vedrà interessata la Scuola dell’Infanzia ARTINO per la quale si è conclusa la gara presso la SUA di Crotone, con l’aggiudicazione provvisoria per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico con un finanziamento di € 750 mila euro ed entro il 31 dicembre vi sarà la consegna dei lavori; sempre per l’Istituto Filottete si sta partecipando per la scuola media DON BOSCO ad un bando PNRR per adeguamento energetico e sismico della scuola, mentre attraverso fondi del PNRR il Sindaco ha annunciato il finanziamento di altre due strutture di prossima realizzazione: un nido Comunale con 850 mila euro e una nuova scuola dell’infanzia con un finanziamento di 951 mila euro. Inoltre ha annunciato un primo finanziamento per la sistemazione dell’Istituto tecnico Gangale in località Ceramidio con un primo finanziamento di 1 milione e 400 mila euro mentre si è in attesa di un ulteriore finanziamento di 2 milioni di ueuro laddove si prevede di fare nascere finalmente un polo scolastico con magari annesso un convitto, per dare finalmente una risposta efficace in termini di studi ad un territorio vocato alla viticoltura. Dopo l’illustrazione di quanto sopra che ha proposto un piano di rilancio delle strutture scolastiche della città con tutte le implicazioni sociali. Ma, come dicevamo in apertura, è stata la presentazione del nuovo plesso Butera che sarà realizzata mettendo in campo tutte le novità in termini di struttura antisismica, risparmio energetico, tecnologie e ambientale. Sorgerà su un’area di circa 6.600 mq., con aule dotate di tutte le predisposizioni che favoriranno la solubrità e la funzionalità degli ambienti in modo uniforme. Un’area dotata di pista ciclabile onde favorire e spingere una mobilità antinquinante; le acque piovane saranno riutilizzate e rimesse in circolo per usi igienici e di pulizia garantendo ulteriore risparmio;l’infrastruttura sarà potenziata con un trattamento che la difenderà dall’aggressione degli agenti salini e sarà posta su un sistema a molle che garantirà la sua staticità; un impianto fotovoltaico permetterà un’ autonomia energetica che ridurrebbe i costi di produzione quasi a zero. In sostanza, tutti questi elementi solo per citarne alcuni fra tanti altri dettagli, garantiranno la realizzazione di una struttura che sicuramente sarà fra le prime in Calabria per efficienza e confort. La presentazione del progetto che per la parte esecutiva è stato affidato, dopo il bando di gare alla V.M di Valente e C. , è stato illustrato dallo stesso Salavatore Valente e dal responsabile della progettazione, Raffaele Mesoraca dello studio I.S.Engineering di Crotone. Infine molta soddisfazione è stata espressa dall’assessore Crogliano che ha ringraziato quanti a vario titolo hanno lavorato e contribuito alla messa a terra dei tanti progetti che, lo ricordiamo hanno, riguardato le strutture scolastiche della città. Una delocalizzazione del plesso Butera su un terreno che inizialmente non era stato inserito nei costi e che quindi ha determinato un certo ritardo nel completamento delle procedure, che oggi finalmente parte, mentre il vecchio stabile probabilmente sarà abbattuto.







