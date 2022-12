Insieme a lei avvieranno la nuova fase del partito di Matteo Salvini nella città di Pitagora altri sei militanti che entrano a far parte di diritto nel direttivo cittadino: Teresa Leone, Raffaele Patera, Gabriele Costantino, Nicolino Caria, Stanislao Daniele, Filomena Guzzo.

Il primo congresso cittadino è stato presieduto da Cataldo Calabretta, vice commissario regionale. Erano presenti Giacomo Saccomanno, commissario regionale, che ha precisato che i congressi cittadini saranno preparatori dei congressi provinciali e del congresso regionale, e Nicola Daniele, commissario provinciale di Crotone, che ha rappresentato tutto il suo entusiasmo per la partenza della stagione congressuale ribadendo l’importanza dell’operatività per la promozione di un’effettiva crescita del territorio.

Antonella Mungari, militante dalla nascita del partito di Matteo Salvini in Calabria, si è distinta fin da subito per dinamismo e per competenza e nell’intervento che ha preceduto il voto ha rimarcato che “punterà ad avviare una proficua attività di confronto e che punterà ad affrontare i gravi problemi che affliggono la città che purtroppo vanta il triste primato di essere ultima in tutte le classifiche. Sarà indispensabile essere incisivi – ha aggiunto la neo segretaria – attualmente siamo parte integrante del Governo Nazionale e del Governo Regionale. Non possiamo più perdere tempo”.







