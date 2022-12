ADVERTISEMENT

Un dato che trova, comunque, una spiegazione nel consistente aumento dei tamponi effettuati, 4.797 rispetto ai 1.909 di ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è di 4.076.550.

Aumenta anche il tasso di positività, che tocca il 16,80% rispetto al 14,41. I nuovi decessi sono cinque, uno in meno rispetto a ieri, con il totale dei morti che raggiunge quota 3.174. Aumentano di due unità i ricoveri nelle rianimazioni (dato complessivo 19), mentre diminuiscono di uno quelli nei reparti ordinari (totale 176). I guariti sono 599.442 (+1.224), gli attualmente positivi 7.604 (-423) e gli isolati a domicilio 7.409 (-424).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulle base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti.

– Catanzaro: casi attivi 1.330 (43 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1.274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106.259 (105.855 guariti, 404 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 2.756 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.692 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177.624 (176.226 guariti, 1.398 deceduti).

– Crotone: casi attivi 299 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 287 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.037 (57.765 guariti, 272 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.516 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201.842 (200.952 guariti, 890 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 507 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.728 (51.537 guariti, 191 deceduti). (ANSA).