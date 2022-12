È Natale quando la gioia del Dio Vivente dimora in noi e ci unisce in comunione fraterna.

L’altro ieri, la nostra intera comunità ha vissuto una bellissima giornata, in armonia e comunione, come è giusto sia sempre

Complimenti a tutti gli organizzatori, ai figuranti, ai fabbricieri, a chi ha messo a disposizione il proprio tempo libero, alle Associazioni che hanno partecipato, alle insegnanti.

Grazie a tutti voi per aver realizzato questo importante evento che ha richiamato tanti visitatori anche dalla provincia.

È stato veramente bello ed emozionante.

Ringrazio i Carabinieri, i Vigili Urbani e i Volontari per il servizio svolto.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico e gli operai dell’Ente per il supporto fornito.

Complimenti ai Parroci, alla Sig.ra Lina Garritani

e consentitemi, anche un grazie a

Salvatore Rossano, lavoratore instancabile e animatore di straordinaria forza e entusiasmo

Lavorare in comunione ha consentito di raggiungere il risultato che speravamo.

Questo è il vero volto di Strongoli: unione, fraternità, solidarietà e tanta voglia di stare insieme per fare e costruire un mondo nuovo fondato su valori veri

Con l’augurio e la certezza che questo sarà il nuovo cammino della nostra città e della nostra gente, auguriamo a tutti noi ogni bene







