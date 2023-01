Nella giornata di oggi 31 dicembre, a seguito di attività d’indagine, hanno potuto accertare a carico di un commerciante del luogo, abusi in materia di esplodenti.

L’operazione di oggi, che rientra nella più ampia sfera di un predisposto servizio di contrasto a gli illeciti in materia di esplodenti nel periodo di capodanno, fa seguito ad un altro sequestro operato dalla stessa Polizia Locale nella giornata del 27 dicembre.

L’attività di verifica ha potuto constatare la detenzione, non conforme, all’interno di un magazzino, tra tessuti, materiale plastico e materiale infiammabile di 11.512 pezzi tra fuochi d’artificio e petardi, non debitamente stoccati ad opportuna distanza di sicurezza da altri prodotti, come la legge impone.

La merce per un totale di 50 chili con contenuto pirico di circa 1400 grammi è stata posta immediatamente sotto sequestro penale ed a disposizione del giudice. Anche in questa occasione, il rappresentante legale dell’esercizio commerciale è stato deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni al codice penale, delle prescritte cautele in materia di esplodenti.







