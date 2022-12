Un successo il concerto di Natale di fine anno presso il centro servizi Filottete di Cirò dove centinaia di persone hanno gremito la sala applaudendo la banda musicale “Euterpe” diretto dal maestro Nico Giorno e presieduto dal dottore Luigi Dell’Aquila che ha avuto la straordinaria partecipazione del soprano Rosalba Truglio che con la sua voce ha entusiasmato il pubblico presente. “E’ stata una serata speciale quella del corpo bandistico Euterpe- ha detto il vice sindaco Fortunato Strumbo- presentata dalla valletta Lettieri , abbiamo ascoltato con piacere la musica di Puccini, Mascagni, Verdi che magistralmente veniva eseguita dal corpo bandistico sotto la regia del maestro Giorno in tutta la sua maestria. Abbiamo assistito alla voce strepitosa della soprano Truglio- prosegue il vice sindaco- il pubblico presente più volte si è alzato in piedi per applaudirla e per applaudire la straordinaria interpretazione di ogni singolo elemento bandistico per la loro bravura. Dopo l’esecuzione della banda ha portare il saluto il presidente Dell’Aquila, del parroco don Matteo Giacobbe, del primo professore di musica Salituri , ed infine il saluto ed i ringraziamenti del sindaco Mario Sculco che si è detto soddisfatto e si è ripromesso di ripetere simili attività visto che la banda porta il nome di Cirò ovunque, e noi ha detto il sindaco- siamo orgogliosi di questo. Il presidente Dell’Aquila ha anticipato grandi manifestazioni per l’anno prossimo con la collaborazione dell’amministrazione comunale, quando la banda musicale compirà vent’anni. L’amministrazione ed il gruppo bandistico infine hanno ringraziato la Pro-Loco e la Protezione civile per la collaborazione. Il sindaco inoltre da a tutti appuntamento per capodanno in piazza con un concerto di musica popolare.







