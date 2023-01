In questi giorni si moltiplicano le voci secondo le quali a breve, per i primi di febbraio, dovrebbero avere inizio i lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici della scuola Elementare “Wojtyla” e dell’Infanzia “Don Vitetti”, interventi di adeguamento sismico, con rimodulazione in demolizione e ricostruzione.

Siamo lieti che si stia continuando sulla strada intrapresa ad inizio mandato per mettere in sicurezza e creare un ambiente sano e sereno per tutti gli alunni, restituendo la giusta importanza alla scuola e a ciò che rappresenta per le nuove generazioni.







Scriviamo oggi per sapere dall’amministrazione comunale, e in particolar modo dagli assessori preposti, come saranno gestiti i lavori e soprattutto come verranno collocati i bambini che frequentano questi plessi.

I genitori, ragionevolmente, non hanno informazioni certe e definite e così ci si chiede come organizzarsi e prepararsi a questo periodo che si presume non sia di breve durata. Altri dubbi e poche certezze ci sono anche per le due classi di seconde della scuola elementare “Wojtyla” che da sempre non sono collocate nell’edificio principale ma in un’appendice esterna, attualmente locali in fitto. Per queste due classi i dubbi sono maggiori in quanto non si sa se verranno traslati o dovrebbero rimanere là. Siamo certi che in questi giorni si stia lavorando per snellire il più possibile i disagi e si chiede cortesemente di avere una comunicazione ufficiale per eliminare dubbi e sedare le preoccupazioni dei genitori.