Si è tenuto al chiostro del Santuario di S.S. Hecce Homo in Mesoraca (Kr), sabato il 21 gennaio 2023, il tanto atteso corso di formazione incentrato sulla tematica dei reati ambientali e del bracconaggio. Ad organizzare l’evento è stato il WWF di Crotone con la stretta collaborazione della Legambiente “Circolo Val di Tacina – Petilia Policastro – Kr”, dell’associazione culturale “La Maruca” di Mesoraca (Kr), della prestigiosa Società Ornitologica Italiana e dell’associazione “Il Barattolo – Ecotronei” di Cotronei (Kr) e con i patrocini dei comuni di Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei e Botricello oltre che del Parco Nazionale della Sila. Dopo i saluti istituzionali di Annibale Parise, sindaco di Mesoraca, il corso è stato introdotto dall’avv. Domenico Aiello – responsabile tutela giuridica della natura del WWF ITALIA. La docenza è stata affidata a Pasquale Ricciardella, comandante della Polizia Provinciale di Potenza e a Gianluca Congi della Polizia Provinciale di Cosenza, entrambi esperti, con acclarata esperienza sul campo oltre che già insigniti di importanti riconoscimenti proprio per la lotta ai crimini ambientali e di bracconaggio. Il corso è stato chiuso dal dott. Silvio Cimbalo del WWF di Crotone, che ha trattato argomenti inerenti alla biodiversità. Un corso particolarmente gradito e partecipato, con quasi 100 attenti intervenuti. Tra questi vi erano numerosi appartenenti alle forze di polizia statali e locali in servizio presso vari reparti, guardie volontarie delle associazioni e numerosi volontari provenienti dalle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Il corso adesso prevederà il test di valutazione finale e solo al superamento di questo verrà rilasciato un attestato di partecipazione e profitto con il relativo punteggio conseguito.Il corso di tecniche investigative in materia di lotta ai crimini ambientali e di contrasto al fenomeno del bracconaggio segue un altro riuscitissimo corso organizzato dall’associazione “La Maruca” sul falso veicolare e documentale riservato agli appartenenti delle varie forze di polizia, che si era tenuto il 15 settembre scorso a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Kr).







